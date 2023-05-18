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Четвер, 18 Травня

Україна без крил: Норвегія відмовляється передавати винищувачі F-16

Наразі Норвегія не розглядає питання передачі ЗСУ авіації.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Наразі норвезька держава не розглядає питання передачі Збройним Силам України авіації. Не розглядається питання про надання американських винищувачів моделі F-16, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

“Дарення Збройним Силам України винищувачів не входить до порядку денного”, – повідомив міністр оборони Норвегії.

Також він доповнив свої слова на прес-конференції.

“Я дійсно не хотів би починати спекуляції з приводу того, що не входить до порядку денного. Не хочу говорити про можливі майбутні пожертвування у бік України.”, — сказав Бьорн Арільд Грем.

Норвегія не перша країна, яка унеможливила передачу винищувачів американського зразка Україні. Минулого року це зробили Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

Україна вже сподівалася на підтримку із питанням щодо винищувача.

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