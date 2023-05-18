Секрети та витік даних: Штат Монтана вживає рішучих заходів проти Tik-Tok

З’явився перший американський штат, котрий заборонив творчу платформу Tik-Tok. Це штат Монтана, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Грег Джанфорте підписав закон, спрямований на заборону творчої платформи Tik-Tok у штаті Монтана. Він забороняє інтернет магазинам, націленим на продаж мобільних додатків розповсюджувати цю платформу.

Проте закон забороняє лише поширення програмного продукту. Ті користувачі, у яких вже є дана платформа, можуть вільно їй користуватися.

Будь-яка організація, яка порушила цей закон, отримає штраф розміром у 10 000 доларів США. За кожен день дозволяє користувачам отримати доступ до платформи Tik-Tok.

Це викликано через побоювання до продукту. Він належить китайському розробнику, тому політик побоюється витоку особистих даних користувача. Закон набуде чинності 1 січня 2024 року.

До 2025 року буде накладено заборону ще на цигарки.