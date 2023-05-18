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Четвер, 18 Травня

Перша у світі радіостанція для криптогиків: QMALL FM розкриває секрети заробітку в сучасному світі

Українська криптобіржа відкрила перше у світі крипторадіо.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Кріптобіржа українського походження відкрила перше у світі крипторадіо. QMALL повідомили про відкриття QMALL FM, яка буде ділитися із слухачами якісною інформацією , а також музикою, повідомляє “Преса України” із посиланням на QMALL.

QMALL FM стала першою у світі станцією радіомовлення, орієнтованою на людей, які цікавляться технологіями сучасного зразка. Також на тих, хто бажає стати фінансово незалежним. Дана станція радіомовлення обіцяє присвячувати ефіри трендам у галузі технологій та можливостям заробітку в умовах сучасного світу.

Радіостанція відкрилася для слухачів 15 травня 2023 року. Підключитися до неї можна за допомогою програми, що описується на офіційній WEB-сторінці QMALL FM.

Наголошується, що розробники планують запровадити у розважальний формат мовлення корисну мету — публікація важливої та корисної інформації, актуальної у сучасному світі.

Розповіли так само як вигідно вкластися в біткоїни 2021 року.

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