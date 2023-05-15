Революція в українській обороні: Гігант Rheinmetall готує запуск підприємства з ремонту військової техніки

Rheinmetall повідомили, коли буде запущено в роботу українське підприємство для ремонту важкої військової техніки. Стверджується, що це відбудеться починаючи з середини липня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Rheinmetall.

“Ми вже підписали угоду про співпрацю. Обидві сторони погоджуються на це. За умови схвалення на офіційному рівні, ми створимо спільне підприємство, яке відіграватиме роль мосту між Rheinmetall і оборонним сектором української держави”, – повідомляється в прес-службі.

Закриття операції планується на кінець червня 2023 року, а початок спільних робіт – на середину липня 2023 року.

Rheinmetall уточнили, що допомога українській державі у сфері її невідкладних потреб — завдання першорядної важливості.

Міністерство оборони вже обговорювало можливість співпраці проти РФ.