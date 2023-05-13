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Субота, 13 Травня

Російська армія атакує Україну: жертви та руйнування у Харківській області

Двоє людей у Харківській області отримали поранення внаслідок атаки з боку ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Двоє людей у Харківській області отримали поранення внаслідок атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Олега Синегубова.

Голова Харківської обласної державної адміністрації повідомив у своєму телеграмі про атаку на область. Він стверджує, що вона пройшла селом Хатнеє, яке знаходиться в Куп’янському районі України. Внаслідок нападу на цей об’єкт постраждала мешканка віком 43 роки.

“Так само обстріляли село Огурцове. Чугуївський район. Через цю атаку Збройних Сил Російської Федерації постраждав 61-річний житель. Наразі медики забезпечують допомогу постраждалим.”, – заявив Синегубов, описуючи результати недавньої атаки армії Російської Федерації.

Раніше Чернігівська область обстрілювалася тричі на день.

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