Актуально
Підписатися
Субота, 13 Травня

Прикордонники готові до захисту кордону: Шахед ЗС РФ знищено над Україною

Прикордонні солдати не дозволили "Шахеду" ЗС РФ подолати кордон.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Прикордонні солдати не дозволили Шахеду Збройних Сил Російської Федерації подолати кордон. Вони приземлили безпілотник над Чернігівською областю, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Північ”.

Оперативне командування “Північ” опублікувало в телеграмі пост про збиття “Шахеда” ЗС РФ над Чернігівською областю.

105 прикордонний загін ніч приблизно о 01:28 ліквідував ворожий безпілотний літальний апарат моделі “Герань-2”, більш відомий як “Шахед”.

Прикордонники стверджують, що ліквідацію було здійснено відразу після отримання інформації про небезпеку атаки.

Один із солдатів прикордонного загону виступив на відео-фіксації з уточненням обставин операції зі збиття “Шахеда”. Він стверджує, що відразу після сповіщення про можливу небезпеку та знаходження апарату бойовики відкрили вогонь зі всього стрілецького озброєння, яке було в наявності.

ЗСУ вже ліквідували 1500 БПЛА.

Post Views: 23

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.