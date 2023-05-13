Подарунок від Німеччини: Україна отримує 2,7 мільярда євро на оборону

Офіс президента України обговорив новий пакет підтримки, наданий Німеччиною. Країни-партнери української держави продовжують нарощувати темпи у підтримці країни. Російська Федерація втрачає свій авторитет як захід тиску, повідомляє “Преса України” з посиланням на Михайла Подоляка.

“Дуже великі пакети підтримки оборонного характеру вже задекларовані. Країни-партнери демонструють свою підтримку України. На даний момент останній приклад – пакет допомоги розміром 2,7 мільярда євро, який українській державі надала Німеччина.”, — повідомив Михайло Подоляк.

Також Подоляк упевнений, що це ознака того, що війна триватиме до кінця, Російська Федерація не зможе здобути перемогу, вона нікого не лякає, тільки військова допомога українській державі допоможе миру повернутись до стабільності у розвитку.

Нагадаємо, це не перша підтримка, яку отримала Україна.