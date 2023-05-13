Нейтральність порушена: Швейцарія надала дозвіл на постачання зброї в Україну

Швейцарія зробила крок назустріч українській державі щодо постачання бойового озброєння. Швейцарська держава схвалила процеси реекспортування своїх матеріалів військового спрямування, повідомляє “Преса України” з посиланням на Euronews.

У Швейцарському парламенті дві палати проголосували за виправлення закону про спорядження військового характеру. Їх також підтримала Національна рада держави. Це створило дозвіл на реекспортування швейцарських військових технологій до інших країн.

Раніше швейцарська держава різко негативно ставилася до реекспортування своїх військових технологій. Так як дотримувалася нейтральної позиції в конфліктах, починаючи з 1815 року.

Це стало причиною відмови Швейцарії про постачання німецькій державі бойових припасів для зенітного комплексу моделі Gepard.

Зміну у політиці реекспорту зробили й США.