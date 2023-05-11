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Четвер, 11 Травня

Україна може протистояти Росії: політик впевнений у ефективності нової оборони

Джон Плам заявив про необхідність нових систем ППО та ПКО для України.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Слухання в Сенаті щодо збільшення виділення державних коштів на оборону протиповітряного та протиракетного типу закінчилися заявою Джона Плама. Політик упевнений, що українська держава може відстояти своє право на незалежність завдяки цьому типу оборони, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Голос Америки“.

Джон Плам заявив, що Збройні Сили Російської Федерації використовують проти України “тисячі одиниць авіаційних, а також ракетних платформ. Використовуються при цьому всі типи цього озброєння. Починаючи від гіперзвукового класу і закінчуючи безпілотниками.

“Однак, українська держава здатна відбити більшість атак ЗС РФ. Для цього їм потрібні американські системи техніки протиракетного класу», – заявив Плам.

Олексій Резніков вже відгукувався про нові системи ППО.

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