США поставили Грузію на вибір: прямі рейси до Росії чи санкції

Сполучені Штати Америки висунули попередження грузинській державі. При відновленні прямих рейсів з Грузії до Росії, Америка буде змушена накласти на Грузію санкційні обмеження, повідомляє “Преса України” з посиланням на Accent.

Наголошується, що російські рейси отримали заборону на вліт до аеропортів низки західних країн, до яких входять Сполучені Штати Америки. Ці обмеження також стосуються всього повітряного простору цих країн.

“Якщо прямі рейси між грузинською та російською державами будуть відновлені – з’явиться необхідність задуматися про введення санкційних обмежень у бік Грузії”, – підкреслив Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

Також підкреслюється невдале часу поглиблення партнерських відносин із країною-агресором.

Нагадаємо, раніше було перекрито частину Чорного моря.