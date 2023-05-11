Конфлікт на сході України: три обстріли Чернігівської області за день

Збройні Сили Російської Федерації використовували мінометну зброю. Здійснено три обстріли Чернігівської області України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Північ“.
“Звітуючи про стан на 21:00, Збройні Сили Російської Федерації тричі обстріляли Чернігівську область”, – написали у своєму повідомленні “Північ”.
У повідомленні також прикріплені тимчасові мітки обстрілів. Вони відбувалися у періоди:
13:10 – 13:20: 5 прильотів, для яких ймовірно використовувався міномет калібру 120 мм.
Приблизно 18:05: 3 прильоти. Ймовірно, з використанням озброєння типу НАР.
18:05 – 18:10: 5 прильотів з використанням міномета 82 мм.
Раніше мінометних обстрілів зазнала Сумська область.