Конфлікт на сході України: три обстріли Чернігівської області за день

Збройні Сили Російської Федерації використовували мінометну зброю. Здійснено три обстріли Чернігівської області України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Північ“.

“Звітуючи про стан на 21:00, Збройні Сили Російської Федерації тричі обстріляли Чернігівську область”, – написали у своєму повідомленні “Північ”.

У повідомленні також прикріплені тимчасові мітки обстрілів. Вони відбувалися у періоди:

13:10 – 13:20: 5 прильотів, для яких ймовірно використовувався міномет калібру 120 мм.

Приблизно 18:05: 3 прильоти. Ймовірно, з використанням озброєння типу НАР.

18:05 – 18:10: 5 прильотів з використанням міномета 82 мм.

Раніше мінометних обстрілів зазнала Сумська область.