Актуально
Підписатися
Понеділок, 8 Травня

Зеленський переносить День перемоги на 8 травня: нове свято об’єднуватиме Україну та Європу

Президент України повідомив про встановлення нового свята.
Багровий Ілля  Оновлено: Культура Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент України повідомив про встановлення нового свята. Лідер держави пропонує перенести святкування дня перемоги над нацизмом на день раніше. З 9 травня на 8 травня повідомляє “Преса України” з посиланням на указ президента.

“Встановити в українській державі день Європи, який відзначається дев’ятого травня. Свято відзначатимемо спільно з нашими країнами-партнерами з Європейського Союзу”, — йдеться у документі чинного президента України.

Також Володимир Зеленський підкреслив перенесення дня перемоги проти нацизму на день тому. Щоб уникнути конфронтації між святами. День перемоги переноситься на 8 травня. Нагадаємо, що 8 травня в Україні відзначається День пам’яті та примирення. Таким чином, два свята пов’язані з Другою світовою війною будуть в один день.

Нагадаємо, напередодні свята може перетворитися на пекло для туристів.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.