Зеленський переносить День перемоги на 8 травня: нове свято об’єднуватиме Україну та Європу

Чинний президент України повідомив про встановлення нового свята. Лідер держави пропонує перенести святкування дня перемоги над нацизмом на день раніше. З 9 травня на 8 травня повідомляє “Преса України” з посиланням на указ президента.

“Встановити в українській державі день Європи, який відзначається дев’ятого травня. Свято відзначатимемо спільно з нашими країнами-партнерами з Європейського Союзу”, — йдеться у документі чинного президента України.

Також Володимир Зеленський підкреслив перенесення дня перемоги проти нацизму на день тому. Щоб уникнути конфронтації між святами. День перемоги переноситься на 8 травня. Нагадаємо, що 8 травня в Україні відзначається День пам’яті та примирення. Таким чином, два свята пов’язані з Другою світовою війною будуть в один день.

Нагадаємо, напередодні свята може перетворитися на пекло для туристів.