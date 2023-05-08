Одеса на максимальній готовності до святкування 8 та 9 травня

Заходи безпеки, встановлені в Одесі, будуть посилені на період 8 і 9 травня. Представники правоохоронних органів нестимуть чергування біля пам’ятників, а також комплексів меморіального характеру, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграми Сергія Братчука.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації повідомив у своєму телеграмі про посилення контролю за безпекою у період свят.

“Не буде жодних заходів масового типу. Усі мешканці перевірятимуться на наявність та актуальність документів, а також заборонених предметів.”, — написав спікер Одеської ОВА.

Крім цього, не буде зроблено жодних змін у комендантську годину на період свят.

До списку заборонених предметів входять будь-яка символіка комуністичного або нацистського характеру. Також неприйнятна “колорадська” стрічка.

Раніше в Одесі сталася надзвичайна подія.