Актуально
Підписатися
Понеділок, 8 Травня

Одеса на максимальній готовності до святкування 8 та 9 травня

Заходи безпеки, встановлені в Одесі, будуть посилені на період 8 і 9 травня.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Заходи безпеки, встановлені в Одесі, будуть посилені на період 8 і 9 травня. Представники правоохоронних органів нестимуть чергування біля пам’ятників, а також комплексів меморіального характеру, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграми Сергія Братчука.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації повідомив у своєму телеграмі про посилення контролю за безпекою у період свят.

“Не буде жодних заходів масового типу. Усі мешканці перевірятимуться на наявність та актуальність документів, а також заборонених предметів.”, — написав спікер Одеської ОВА.

Крім цього, не буде зроблено жодних змін у комендантську годину на період свят.

До списку заборонених предметів входять будь-яка символіка комуністичного або нацистського характеру. Також неприйнятна “колорадська” стрічка.

Раніше в Одесі сталася надзвичайна подія.

Post Views: 11

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.