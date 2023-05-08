Не втрачайте гроші: українці отримали інструкцію щодо використання карток за кордоном

Став відомий правильний алгоритм використання української банківської картки за межею. Українці мають можливість користуватися своїми банківськими картками поза межами української держави, повідомляє “Преса України”.

Українцю для використання своєї картки за кордоном спочатку потрібно дізнатися про наявність представництв його банку у країні, де він перебуває. Або ж партнерської банківської установи. Таким чином, додаткові витрати коштів будуть зведені до мінімуму.

Для оплати покупок варто використовувати виключно місцеву валюту. Це допоможе не витрачати більше грошей за рахунок різниці у грошових курсах.

Розрахунки без готівки пропонується проводити максимально використовуючи сервіси ApplePay, а також GooglePay.

Нагадаємо, умови перетину кордону України змінилися.