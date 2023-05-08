Наслідки ворожої атаки дронами: Запалення у Київській області

Стали відомі наслідки нічної атаки з використанням безпілотників. Поліція київської області отримала 40 повідомлень про те, що було відмічено БПЛА, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Андрія Небытова.

“Ворожа атака дронами призвела до займання трави. Один із обласних районів втратив трав’яний настил. Поліцейські, а також державна служба надзвичайних ситуацій, відреагували на ситуацію без зволікань.”, — заявив політик.

Небытов звернувся до громадян української держави із нагадуванням. Він нагадав, що у разі ворожої атаки слід залишатись у безпечних місцях. Не залишати свої укриття і не ігнорувати будь-які підозрілі дії та сигнали повітряної тривоги. Дотримуючись цих правил громадяни української держави зможуть врятуватися від можливої небезпеки.

Сумська область також зазнала атак БПЛА.