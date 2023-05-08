Начальник ГУР звернувся до народу України: “Ми не залишимо безкарними злочини”

Начальник Головного управління розвідки звернувся до народу української держави. Він це зробив з посиланням на історичну дату, День пам’яті та примирення. Начальник ГУР запевняє, що країна-агресор відповість за всі злочини, скоєні проти України та українців, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Кирила Буданова.

Начальник ГУР нагадав, що День пам’яті є важливою датою для України. Тому що цього дня всі українці висловлюють свою повагу, а також подяку всім солдатам, які віддали життя за перемогу над нацизмом.

“На превеликий жаль українська держава знову стала епіцентром боротьби проти агресора. Зараз ми віддаємо свої життя для захисту не лише себе, своїх рідних, а й за весь світ», – заявив Буданов.

Він пообіцяв помсту кожному винуватцеві злочинів на українській землі.

Раніше ГУР говорили, що ЗС РФ не готові до тривалої війни.