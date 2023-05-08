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Понеділок, 8 Травня

Атака на Кремль: українська влада спростовує свою причетність

ГУР висунула теорію про атаку на Кремль з використанням дронів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Головне управління розвідки України висунуло теорію про атаку на Кремль із використанням дронів. У використанні безпілотних літальних апаратів підозрюються протестанти всередині РФ, повідомляє “Преса України“.

“Українська держава має чітку позицію, яку висловлюють посадовці країни: ні, Україна не причетна до атаки на Кремль. У цьому немає потреби, і це суперечить завданням українських військових. А саме: деокупація захоплених територій, а також знешкодження об’єктів військового призначення противника.”, – повідомив Андрій Юсов.

Також Юсов підкреслив, що інцидент не можна трактувати атакою на президента Російської Федерації. Підозрюється, що це активність веж Кремля, що вступили в протистояння, або сил опору РФ.

Нагадаємо, раніше дронами був атакований також Брянськ.

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