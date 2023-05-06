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Субота, 6 Травня

Пропагандисти під загрозою: Росія ескалує конфлікт на своїй території

Машина одного із пропагандистів Російської Федерації вибухнула.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Транспортний засіб одного з пропагандистів Російської Федерації вибухнув. Подоляк охарактеризував це як спробу ескалації конфлікту всередині Росії, повідомляє “Преса України”.

“Інциденти, звісно, дуже дивні. У них потрапляють ті люди, які безпосередньо не впливають на перебіг військового конфлікту. Тим більше, саме ті, які є важливими для Російської Федерації в інформаційній сфері. Тобто пропагандисти. Мені здається, що цей інцидент — спроба Російської Федерації до ескалації. Точніше, маленька частина у великій програмі, створеній для підвищення градуса конфлікту.”, — заявив Подоляк.

Також політик уточнив, що вважає цю “програму” продуктом, призначеним виключно для ринку всередині країни-агресора. Використовуючи для контролю інформаційного порядку страх.

Нагадаємо, пропаганда РФ вже розпочинала свій крах.

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