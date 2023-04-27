Лідер Литви вимагає ясності від Китаю у війні РФ проти України

Лідер Литви висловив свою думку про посередництво Китайської Народної Республіки. Він зазначив, що Китай має обрати свій бік у конфлікті РФ проти України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Deutsche Welle.

“Я вважаю, що Китайська Народна Республіка має потенціал становлення важливою фігурою у просторі міжнародного масштабу. І, природно, Китай міг би зайняти роль посередника у воєнному конфлікті між Російською Федерацією та Україною. Але поки що ми не побачили жодного натяку на чітку позицію Китаю щодо війни.”, — заявив президент Литви.

Також литовський лідер наголосив на важливості розуміння позиції Пекіна у міжнародному конфлікті.

“Вкрай важливим є розуміння того, на чиєму боці Китай. За Росію, чи ні.”, — підсумував Науседа.

Нагадаємо, раніше Китай поставив зброю Російської Федерації.