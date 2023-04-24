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Вівторок, 25 Квітня

Польська армія на підйомі: країна готується до захисту своїх кордонів

Польські чиновники збільшують бойову міць армії.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Польські чиновники збільшують обсяг особового складу державної армії. Також відбуваються процеси закупівлі військової техніки для посилення збройних сил Польщі. Повідомляється, що це мотивовано небажанням повторення трагедій, які сталися в Ірпені та Бучі, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Польське радіо“.

Польща у 2022 році ухвалила новий закон “Про захист батьківщини”. Він дозволив польській державі розпочати створення найсильніших європейських сухопутних військових сил.

Наші основні ресурси зосереджені на східній частині нашої країни. Ми активно створюємо нові військові підрозділи та закуповуємо військову техніку. Ми стоїмо на тому, що не можна віддавати країні-агресору та найменшій частині польської землі. Ми нізащо не допустимо повторення трагедій Бучі та Ірпені.”, — заявив Маріуш Блащак.

Раніше польська армія проводила спільні навчання із ЗСУ.

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