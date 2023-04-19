Зеленський висловив стурбованість ситуацією у Полтавській області

Чинний президент української держави провів нову нараду. Головною темою стала ситуація на Полтавщині, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук відеозапис зборів.

Президент України порушив питання ситуації у Полтавській області. Головна тема, яку лідер української держави порушив стала регіональна безпека.

“Ми обговорили дуже важливі для нашої країни питання: безпека регіонального характеру ситуація на економічному фронті регіону, рівень підготовленості та готовності військових бойових підрозділів до виконання поставлених ним завдань”, – написав президент України.

Також Володимир Зеленський уточнив, що учасники зборів прослуховували інформацію щодо ситуації оперативного характеру в українському регіоні.

Раніше Зеленський на засіданні влаштовував засідання у Харківській області.