Актуально
Підписатися
Четвер, 20 Квітня

Зеленський висловив стурбованість ситуацією у Полтавській області

Президент України провів нову нараду щодо Полтавської області.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент української держави провів нову нараду. Головною темою стала ситуація на Полтавщині, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук відеозапис зборів.

Президент України порушив питання ситуації у Полтавській області. Головна тема, яку лідер української держави порушив стала регіональна безпека.

“Ми обговорили дуже важливі для нашої країни питання: безпека регіонального характеру ситуація на економічному фронті регіону, рівень підготовленості та готовності військових бойових підрозділів до виконання поставлених ним завдань”, – написав президент України.

Також Володимир Зеленський уточнив, що учасники зборів прослуховували інформацію щодо ситуації оперативного характеру в українському регіоні.

Раніше Зеленський на засіданні влаштовував засідання у Харківській області.

Post Views: 60

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.