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Четвер, 20 Квітня

Запорука 600 тисяч: нові зміни у справі про сексуальне насильство

Потрапив під варту з можливістю застави один із учасників групи ґвалтівників.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Збільшено розмір застави, а також потрапив під варту один із учасників групи, яка скоїла злочин сексуального характеру. Сексуальне насильство над жінками записано злочинцями на камеру, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Андрія Небітова.

Начальник головного управління національної поліції Києва повідомив про зміни у справі про сексуальне насильство групою людей.

“Уродженця Івано-Франківської області України віком 22 роки вже доставлено до СІЗО. Другий організатор цих п’яних вечірок отримав призначення застави у розмірі 600 тисяч”, – повідомив Андрій Небітов.

Група підлітків робила злочини через те, що доводила жертв до безпорадного стану. Далі йшли примуси до непристойних дій.

Раніше було затримано без права застави харківського злочинця.

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