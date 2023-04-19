Запорука 600 тисяч: нові зміни у справі про сексуальне насильство

Збільшено розмір застави, а також потрапив під варту один із учасників групи, яка скоїла злочин сексуального характеру. Сексуальне насильство над жінками записано злочинцями на камеру, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Андрія Небітова.

Начальник головного управління національної поліції Києва повідомив про зміни у справі про сексуальне насильство групою людей.

“Уродженця Івано-Франківської області України віком 22 роки вже доставлено до СІЗО. Другий організатор цих п’яних вечірок отримав призначення застави у розмірі 600 тисяч”, – повідомив Андрій Небітов.

Група підлітків робила злочини через те, що доводила жертв до безпорадного стану. Далі йшли примуси до непристойних дій.

Раніше було затримано без права застави харківського злочинця.