Україна під ударом: жертви та руйнування після атак Росії

Сумська область України зазнала атак з використанням РСЗВ та артилерії Збройних Сил РФ. Під атаку потрапили громади у кількості шести, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Сумської ОВА.

Відомство повідомило про те, що одна з атак Збройних Сил Російської Федерації сталася по селу Річки. Сім “прильотів” із озброєння артилерійського типу вдалося зафіксувати українським правоохоронним службам. Також зафіксовано п’ять атак із використанням реактивних систем залпового вогню. Дві громадянки села постраждали. Одна зазнала поранень, а друга загинула під час обстрілу з боку російських солдатів. Також пошкоджено будинок житлового типу.

Також постраждали Юнаківська, Новослобідська, Середино-Будська, Білопільська громади.

Атаки з мінометів та гранатометів і раніше вражали Сумську область.