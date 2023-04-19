Нова хибна інформація: Росія хоче послабити українську оборону

Російська Федерація створила нову неправдиву інформацію. Вона націлена на зрив залучення українських громадян до Сил оборони. Зокрема, Російська Федерація хоче провести дискредитацію українських ТЦК, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Ганни Маляр.

Ганна Маляр стверджує, що Російська Федерація знову використовує шаблон новин про відсутність ТЦК статусу юридичної особи. Подібний шаблон використовувався Росією кількома роками раніше, проте стосувався він інших державних структур.

Проте територіальні центри комплектації працюють у правовому полі. Усі необхідні для роботи права у них є. Також статус юридичної особи вони мають.

“Закиди позбавлені підстави грають на руку Російської Федерації. Вони можуть ввести громадян України в оману, тим самим завдаючи шкоди оборонній спроможності країни», – повідомила Маляр.

Нагадаємо, раніше Путін створював пропагандистські гасла про “розкол Росії“.