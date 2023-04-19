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Четвер, 20 Квітня

Неможливість конкуренції: Болгарія зупинить імпорт українського зерна

Болгарія готується до припинення імпорту українського зерна.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Болгарська держава готується до зупинення ввезення українського зерна на свою територію. Це призупинення триватиме невизначений час. Причиною стала неможливість місцевих фермерів долати конкуренцію, повідомляє “Преса України” з посиланням на БТА.

Міністр сільського господарства Болгарії повідомив спрямовану прохання про призупинення імпорту українського зерна на територію Болгарії. Уряд держава ухвалила прохання на розгляд.

“Ми впевнені, що це буде сигналом для Європейського Союзу. Європа не може лише слухати країни. Вона також зобов’язана вживати певних заходів.”, — повідомив Явір Гечов.

Також він зауважив, що з боку українських постачальників зерна створилася “нездорова конкуренція”. Болгарські селяни не здатні її витримати.

Нагадаємо, ООН продовжила зернову угоду.

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