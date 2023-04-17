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Вівторок, 18 Квітня

Виняток із гри: російських та білоруських хокеїстів не пустять на міжнародні змагання

Хокеїстів з РФ та Білорусі не збираються допускати до участі у змаганнях.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Хокеїстів з Російської Федерації та республіки Білорусь не збираються допускати до участі у змаганнях. Ця заборона триватиме до кінця військових дій на території України, повідомляє “Преса України” з посиланням на ESPN.

На змаганнях Міжнародної федерації хокею не братимуть участі російські та білоруські спортсмени.

“Я щиро сподіваюся на якнайшвидше повернення спортсменів Росії та Білорусі. Тому що їхнє повернення означатиме кінець війни. Це питання безпеки тих, хто прийшов вболівати за своїх улюблених спортсменів. Без візи немає подорожей, і знати, скільки це тривати не може ніхто.”, — заявив Люк Тардіф.

Усунення участі в турнірах розпочалося з початком повномасштабного вторгнення в Україну. І закінчиться із його закінченням.

Нагадаємо, це не перша заява про позбавлення російських та білоруських спортсменів змагань.

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