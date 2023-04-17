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Вівторок, 18 Квітня

Працівники на українських підприємствах очікують масових звільнень та підвищення зарплат

Чисельність працівників на українських підприємствах може скоротитися.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання
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Чисельність працівників на українських підприємствах може скоротитися. Керівники очікують зміни кількості штатних співробітників, а також підвищення заробітної плати, повідомляє “Преса України” з посиланням на Ділові очікування підприємств.

Опитувані лідери підприємств різних видів та структур очікують зменшення кількості зайнятих робочих місць. Проте темпи скорочення штату співробітників на третій квартал прогнозуються низькими. Вони становитимуть мінус 16,4%, четвертий квартал 2022 показав планку в мінус 20,1%

Також респонденти очікують змін у ціновій політиці оплати праці. Він буде нижчим ніж у 4 кварталі. Складатиме 35,2%, раніше було 39,0%.

Кількість опитуваних підприємств становила 644 одиниці.

Володимир Зеленський раніше також підписував указ на підвищення зарплат.

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