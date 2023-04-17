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Вівторок, 18 Квітня

Колишній президент України закликає до трибуналу над призвідниками війни

Порошенко висловився про трибунал для Володимира Путіна.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Колишній президент України Порошенко висловився про трибунал Володимира Путіна. Він заявив, що всі причетні до військового вторгнення в Україну мають бути засуджені на міжнародному трибуналі, повідомляє “Преса України”.

“Всі шокували, побачивши нові докази звірячих дій Збройних Сил Російської Федерації в Україні. Це демонструє відсутність різниці між Російською Федерацією та Ігілом. Таких трагедій в Україні відбувалися тисячі лише за останній рік. Я був одним із перших, хто побачив усе це на власні очі. Я став одним із перших, хто поїхав до Бучі, і побачив результати дій ЗС РФ.”, – повідомив Порошенко.

Крім цього, Порошенко підтримав рішення Європейського Союзу щодо ЧВК “Вагнер”. Воно належить до визнання “Вагнера” як терористичної організації.

Раніше Порошенко закликав про видачу реактивних винищувачів Україні,

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