Загроза життя: Чернігівська область готується до наймасштабнішого паводку за 10 років

Чернігівська область може бути у небезпеці. Прогнозується паводок, який буде найбільшим за останні 10 років. Не виключено, що буде проведено процеси евакуації населення області, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Чернігівської ОВА.

В’ячеслав Чаус повідомив про запобігання громадянам Чернігівської області. Паводки в області спостерігаються щовесни. Паводок, що стався в 2013 році, став найсильнішим. Однак цього року може статися масштабніша природна катастрофа.

“По річці Дніпро зараз найкритичніша ситуація. При подальшому підйомі рівня води ризикують 22 населені пункти області. У них проживає понад 4 000 людей.“, – повідомив В’ячеслав Чаус.

В безпосередній близькості від річки знаходяться 7 населених пунктів. Чаус підтвердив, що проводяться процеси необхідної допомоги населенню. Якщо ситуація погіршиться не виключено, що людям доведеться покинути свої будинки і евакуюватися.

Нагадаємо, в Еквадорі так само сталася природна катастрофа.