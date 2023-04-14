Шпигунство на заводі: Швеція заарештувала громадянку Росії

Шпигунку Російської Федерації затримали у Швеції. Сталося це на території нафтопереробного заводу, повідомляє “Преса України” з посиланням на TV4 Nyheterna.

Уродженку Російської Федерації затримано у Швеції за шпигунство. Процес затримання проведено 13 квітня 2023 року. Сама операція за словами видання “найсуворіше секретна”.

“Пізніше правоохоронці заарештували громадянку. А потім, мабуть, видали підозру у шпигунстві корпоративного характеру.”, — повідомляє стаття новин.

Також видавництво підтверджує обшуки у кількох місцях, і доставленні на допитливі сеанси кількох людей.

Компанія підтвердила роботу заарештованої у себе. Арешт уродженки Російської Федерації підтвердив окружний прокурор Швеції.

Прикордонники так само зловили передбачувану шпигунку.