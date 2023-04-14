Сербський лідер спростовує постачання озброєння на Україну: правда чи обман

Сербія відмовлятиметься від експорту озброєння на територію української держави. Белград не виробляв експорт, і не збирається розпочинати експорт озброєння в українські збройні сили, повідомляє “Преса України” з посиланням на Radio Slobodna Europa.

“Немає жодної газети, чи іншого джерела інформації, в якому було писали хоч щось подібне”, – підкреслив Сербський лідер.

Документи Пентагону, які просочилися, демонструють, що сербська держава вже погодилася, або вже відправила зброю на підтримку Збройних Сил України.

У документах йшлося про конкретний вид бойових запасів. Призначені для реактивних систем залпового вогню “Град”.

Ці документи можуть вказувати на те, що Сербія веде засекречене постачання озброєння для українських збройних сил. Можливо, це робиться через ймовірну “реакцію” Російської Федерації.

Раніше Кремль звинувачував Сербію у постачанні ракет Україні.