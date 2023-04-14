Фінляндія спрямовує гуманітарну допомогу Україні на ремонт енергетичної інфраструктури

Фінляндія надає українській державі допомогу у ремонті інфраструктури енергетичного спрямування. Україні продано 136 тонн обладнання, необхідного для ремонтних робіт, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Міністерства енергетики України.

“Гуманітарна допомога для ремонту енергетичної інфраструктури у розмірі 13 вантажів відправлено до України. У складі вантажів знаходяться: трансформатори силового типу та трансформатори струму. Котельні мобільні газові, а так генератори. Загальна вага становить 136 тонн.”, – йдеться у повідомленні.

Розподіл гуманітарної допомоги поширився на підприємства наступних областей України: Миколаївську, Вінницьку, Сумську, Івано-Франківську, Чернігівську, Херсонську, Чернігівську.

Також Фінляндія постачає Україні військову техніку.