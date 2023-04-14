Актуально
Підписатися
Субота, 15 Квітня

Британський прем’єр закликає до покарання за жахливу кару українського бойовика

Ріші Сунак закликав притягати до відповідальності катів українського військового.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Ріші Сунак закликав світову спільноту притягати до відповідальності за злочин катів українського військового. Прем’єр Британії закликає світ покарати причетних до жорстокої смерті бойовика, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Ріші Сунак проводив телефонну розмову із нинішнім лідером України Зеленським. У ході переговорів він назвав відео із процесом обезголовлення військового “жахливим”.

Також британський політик відгукнувся про Збройні Сили України в Бахмуті, віддавши належне докладеним ними зусиллям щодо захисту міста від ЗС РФ.

Також обговорювалися процеси, які можуть призвести до прискорення військової підтримки. Британський прем’єр наголосив, що підтримка України має продовжуватися. Задля продовження успіхів українських військових на війні проти російських збройних сил.

Смертна кара також загрожує українським морякам в Ірані.

Post Views: 23

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.