Британський прем’єр закликає до покарання за жахливу кару українського бойовика

Ріші Сунак закликав світову спільноту притягати до відповідальності за злочин катів українського військового. Прем’єр Британії закликає світ покарати причетних до жорстокої смерті бойовика, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Ріші Сунак проводив телефонну розмову із нинішнім лідером України Зеленським. У ході переговорів він назвав відео із процесом обезголовлення військового “жахливим”.

Також британський політик відгукнувся про Збройні Сили України в Бахмуті, віддавши належне докладеним ними зусиллям щодо захисту міста від ЗС РФ.

Також обговорювалися процеси, які можуть призвести до прискорення військової підтримки. Британський прем’єр наголосив, що підтримка України має продовжуватися. Задля продовження успіхів українських військових на війні проти російських збройних сил.

Смертна кара також загрожує українським морякам в Ірані.