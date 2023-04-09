Україна під вогнем: Ракетні атаки Росії пошкодили інфраструктуру та поранили людей

Повідомляється про обстріл з боку Збройних Сил Російської Федерації. Атака потрапила Дружківкою, яка знаходиться в Донецькій області України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Андрія Єрмака.

Російські солдати використали систему РСЗВ. Під атаку реактивних систем залпового вогню потрапило місто Дружківка, що знаходиться в Донецькій області.

Як повідомляється, внаслідок атаки з боку військовослужбовців РФ дві цивільні особи отримали поранення. Також пошкоджено інфраструктуру. Дахи будинків житлового типу зазнали пошкоджень, а вікна зазнали вибивання. Ймовірно, так на них вплинула вибухова хвиля після атак РСЗВ.

До цього обстрілювався Куп’янськ, а також Чугуївський район. Там також постраждав українець. Чоловік віком приблизно 30 років, отримав серйозні травми.

Нагадуємо, це не перший обстріл із боку РФ.