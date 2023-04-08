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Субота, 8 Квітня

Жертви вибуху в Україні: що відомо зараз

Троє людей у Чугуївському районі підірвалися на міні.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Троє людей у Чугуївському районі підірвалися на міні. На Харківщині сталася трагедія, в якій постраждали троє цивільних, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук ДСНС Харківської області.

“Черговий вибух, невідомий вибуховий предмет. Сталася трагедія у полі, поблизу села Миколаївка, яке знаходиться у Чкалівській громаді”, – повідомила ДСНС.

Дані отримані від рятувальників показали, що смерті не було. Троє цивільних осіб зазнали поранень вибухового типу. Різної міри тяжкості.

Обставини надзвичайної події наразі уточнюються експертами. Постраждалих людей оперативно госпіталізовано. Проходять курс лікування від отриманих під час трагедії травм.

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