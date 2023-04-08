Як Литва зруйнувала бізнес нелегальних імпортерів із Білорусі

Нелегальний імпорт із Білорусі до Литви заблоковано. Нелегальна схема потрапила під санкції держави, повідомляє “Преса України” із посиланням на литовську митну службу.

У Литву почали частіше імпортувати нелегальну деревину, що помітили урядовці. Через цю активність глави держави ухвалили рішення щодо посилення митного контролю в країні.

Посилення контролю над імпортом набуло чинності наприкінці 2022 року. На момент публікації статті новин, митники Литви повідомили про те, що це рішення працює відмінно.

Це посилення передбачає більш ретельні перевірки з боку митних служб. Перевіряється вся документація, у тому числі маршрути перевізників. Так само до необхідної документації увійшло підтвердження походження товару. Виробник, адреса підприємства.

Литовська держава вже деякий час готувалася до цих кроків.