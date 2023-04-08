Нещадна атака на медиків: у РФ обстріляли машину швидкої допомоги

У Бериславі стався обстріл “швидкої”. Кількість жертв, які постраждали від атаки з боку ЗС РФ, зросла. Наразі воно дорівнює 8 людям, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Юрія Соболевського.

“На сьогодні є вісім поранених осіб. Двоє є співробітниками швидкої медичної допомоги. Вони їхали на виклик, щоб допомогти постраждалим після обстрілу.”, – повідомив Юрій Соболевський.

До цього Збройні Сили Російської Федерації ініціювали атаку на машину швидкої допомоги. Для цього вони провели прицільне скидання мінних боєприпасів із безпілотного літального апарату на транспорт служби спеціального призначення.

Спочатку після цього інциденту фіксувалося поранення двох фельдшерів. За характером травм Наталії Танянської, ЗС РФ також використовували вогнепальну зброю.

Нагадаємо, Харківська область так само зазнала обстрілу з летальним кінцем.