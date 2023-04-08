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Субота, 8 Квітня

Надлишок електроенергії: Україна починає експортувати до країн-партнерів

Україна відновлює позиції щодо експорту електричної енергії.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава відновлює позиції щодо експорту електричної енергії. Міністр енергетики підписав відповідний указ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграми Міністерства енергетики України.

Україна вийшла з опалювального сезону із профіцитом електроенергії. Це дозволило державі розпочинати процеси відновлення експорту електроенергії країнам-партнерам.

Українські енергосистеми продовжують працювати без жодних обмежень уже два місяці. Крім роботи українських експертів в енергетичній сфері, цього вдалося досягти завдяки країнам-партнерам. Вони підтримали Україну, в тому числі, зробивши кроки для покращення “зеленої” енергетики в Україні.

Україна сподівається на експорт електроенергії як додаткове джерело фінансових ресурсів. Надалі отримані фінанси будуть спрямовані на відновлення держави після атак.

Раніше Україна знайшла виходи з енергетичної кризи.

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