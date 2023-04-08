Мед-студенти України зможуть здати ЄДІ за кордоном: новий шанс на успіх

Студенти медичних вищих навчальних закладів України можуть скласти Єдиний державний іспит за межами України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Медики-студенти України можуть скласти іспит, перебуваючи в інших країнах. Це поширюється на громадян української держави, а також іноземців. Відомство МОЗ вказує, що іспит можна скласти виходячи з місця проживання та перебування.

Для проходження до магістратурної структури навчання студенту потрібно пройти два етапи. Пройти іспит з професійної англійської мови, а також сам Єдиний державний іспит.

Для цього той, хто проходить навчання, повинен повідомити свій навчальний заклад про країну, в якій він збирається складати іспит.

Також студенти в Україні зможуть повернути гроші за гуртожиток.