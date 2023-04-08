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Неділя, 9 Квітня

Атака з повітря: гелікоптери Росії атакують житло у Середині-Буді

Будинок приватного типу на Сумщині зазнав обстрілу з гелікоптера.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Будинок приватного типу на Сумщині зазнав обстрілу з вертольота, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Північ“.

Командування “Північ” повідомило про приблизний час ініціації атаки. Приблизно о 16:20 надійшли повідомлення про 4 ракети, випущені російським гелікоптером. Їхньою метою стало місто Середина-Буда.

Обстріл Збройних Сил Російської Федерації зачепив приватне домоволодіння. Наразі жодної інформації про постраждалих під час атаки ЗС РФ з використанням авіації не надходило.

Також Сумська область зазнала атак з використанням мінометів. Прикордонна територія Сумської області стала метою мінометного обстрілу. Час атаки 12:00-12:30. ЗСУ зафіксували 12 “прильотів” бойових припасів Збройних Сил Російської Федерації.

Нагадаємо, це не перша атака на Сумську область.

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