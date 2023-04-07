Актуально
Підписатися
П’ятниця, 7 Квітня

Пожежа та звуки вибухів під Сімферополем: що сталося на птахофабриці

Під Сімферополем виникла пожежа великих масштабів.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

6 квітня 2023 року під Сімферополем виникла пожежа великих масштабів. Місцеві жителі кажуть, що чули звуки вибухів, повідомляє “Преса України”.

Місцеві жителі Сімферополя повідомляють, що пожежа відбувається на “птахофабрикі”. Ця ж пожежа стала джерелом звуків вибухів. Деякі жителі Сімферополя аргументують ці вибухи розриванням різних балонів та інших вибухонебезпечних об’єктів, які потрапили під полум’я.

Цілком ймовірно, що насправді ця подія схожа на те, коли постраждала ферма з бійцями Збройних Сил Російської Федерації. На півночі Криму було чути вибухи. Жителі найближчих населених пунктів припускають, що атака відбулася на ферму, де базувалися військові Збройних Сил Російської Федерації.

У Херсоні так само сталася пожежа.

Post Views: 12

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.