6 квітня 2023 року під Сімферополем виникла пожежа великих масштабів. Місцеві жителі кажуть, що чули звуки вибухів, повідомляє “Преса України”.

Місцеві жителі Сімферополя повідомляють, що пожежа відбувається на “птахофабрикі”. Ця ж пожежа стала джерелом звуків вибухів. Деякі жителі Сімферополя аргументують ці вибухи розриванням різних балонів та інших вибухонебезпечних об’єктів, які потрапили під полум’я.

Цілком ймовірно, що насправді ця подія схожа на те, коли постраждала ферма з бійцями Збройних Сил Російської Федерації. На півночі Криму було чути вибухи. Жителі найближчих населених пунктів припускають, що атака відбулася на ферму, де базувалися військові Збройних Сил Російської Федерації.

У Херсоні так само сталася пожежа.