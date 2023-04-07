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П’ятниця, 7 Квітня

Михайло Подоляк про війну в Україні: думка важливіша, ніж платформа

Зеленський відреагував на поїздку європейських лідерів до Китаю.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

У Зеленського виявили реакцію на поїздку європейських лідерів до Китаю. Офіс президента нагадує, що обговорення війни проти України важливо скрізь, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Михайла Подоляка.

Михайло Подоляк запевнив, що процес обміну своєю думкою про війну важливий і вкрай позитивний. Немає різниці, на якій платформі він здійснюється.

“Головна тема сьогодні з низки неформальних: як відкрити очі Російської Федерації на сьогоднішні реалії. І як наслідок — ухвалити єдино можливий сценарій сценарій завершення цієї війни. Повний висновок Збройних Сил Російської Федерації з території української держави.”, – заявив Михайло Подоляк.

Також чиновник згадав про втрату суб’єктності Російської Федерації, можливо, натякаючи на сценарій із розпадом російської держави.

Нагадаємо, голова Європейської комісії вирушила до Китаю.

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