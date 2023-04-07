Microsoft не змогла обійти санкції: компанія має заплатити штраф у $3,3 млн.

Американська компанія Microsoft виплачуватиме штраф. Причиною стало використання продукції компанії на території тимчасово окупованого Криму. В обхід встановлених санкцій повідомляє “Преса України” з посиланням на сторінку міністерства фінансів США.

“Сполучені Штати Америки наклали 3,3 мільйона доларів на санкції цивільно-правового характеру, націлені на корпорацію Microsoft. Санкції накладені на підставі передбачуваних, а також явних порушень корпорацією законів про експортний контроль та санкційні обмеження.”, – сказано в повідомленні американського міністерства фінансів.

У період між 28 грудня 2016 року та 22 грудня 2017 року працівники корпорації в Росії обходили санкційні обмеження через дочірні компанії.

Нагадаємо, санкції продовжують посилюватись.