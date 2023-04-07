Глава Єврокомісії робить крок до світу: поїздка до Китаю

Дипломатичний голова Європейського Союзу має намір відвідати Китайську Народну Республіку. Жозеп Боррель готується до поїздки наступного тижня, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Глава європейської зовнішньої політики планує поїздку до Китаю. За інформацією, яку надав Пітер Стано, він планує вирушити до КНР 13-15 квітня 2023 року.

Однак Стано не надав інших подробиць щодо візиту дипломатичного голови Євросоюзу до Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, що в Китаї зараз перебувають президент Франції, а також голова Єврокомісії. Вони намагаються домовитися з лідером держави щодо використання політичного впливу на країну-агресора для того, щоб покласти край військовим діям в Україні.

Політичний вплив Китаю на РФ показано у поїздці глави КНР до Росії.