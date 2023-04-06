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П’ятниця, 7 Квітня

Трагедія на Харківщині: двоє людей підірвалися на вибухових пристроях

На Харківщині двоє цивільних підірвалися на себе у дворах.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Двоє цивільних у Харківській області нарвались на вибухові пристрої та підірвалися. Трагедія сталася 6 квітня, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм голови Харківської обласної військової адміністрації.

Олег Синегубов повідомив у своєму телеграм-каналі про трагедію, що сталася на Харківщині. У Куп’янському районі село Василенкове чоловік віком 57 років спалював траву на своїй житловій ділянці. Він підірвався, на даний момент невідомий конкретний вигляд та тип вибухової техніки. Наразі він проходить госпіталізацію.

В Ізюмі на приватному домогосподарстві так підірвалася жінка віком 56 років.

Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Синегубов закликав громадян України бути обережнішими, а також нагадав про правила поведінки при контакті з підозрілими об’єктами, які можуть виявитися вибухівкою.

Крім мінування, Україна також страждає від постійних обстрілів з боку Російської Федерації.

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