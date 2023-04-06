Швеція проти Туреччини: відмова від екстрадиції підозрюваного у тероризмі

Турецька держава потребує екстрадиції. Підозрюваний у тероризмі зараз перебуває на території Швеції, яка відмовляється від вимог Туреччини, повідомляє “Преса України” з посиланням на Svenska Dagbladet.

Підданий Швеції підозрюється у терористичних актах. Чоловік віком 50 років, за підозрами Анкари, він є членом “озброєної терористичної організації”. Через це турецька держава наполягає на процесі екстрадиції підозрюваного. Запит на це поданий ще у 2022 році у листопаді.

Швеція відмовилася від вимог Туреччини щодо підозрюваного. Рішення про відмову ухвалила рада міністрів на засіданні, що відбувалося минулого тижня. Однак підозрюваному загрожують 13 років позбавлення волі. Термін буде виданий за шахрайську діяльність.

Нагадаємо, в інтернеті з’явилося відео про арешт найнебезпечнішого мафіозі Італії.