Роберт Ф. Кеннеді-молодший висувається на вибори президента США

Став відомий новий претендент на пост президента США. На позицію лідера держави балотується племінник Кеннеді, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший висунув свою кандидатуру на президентську роль у Сполучених Штатах Америки. Вибори відбуватимуться у 2024 році. Цей претендент стане другим представником демократичної партії Америки.

Новий претендент у президенти США є юристом. Він прославився своєю активною позицією щодо захисту навколишнього середовища, а також протистоянню вакцинуванню.

Він також потрапив у скандальну ситуацію із соціальною мережею Instagram, яка видалила його обліковий запис із платформи. Як заявляє Instagram, причина блокування це “неодноразове поширення інформації хибного характеру”.

За даними соціального опитування, більшість американців готові підтримати Байдена.