Нові союзники: Вірменія бере участь у навчаннях НАТО серед 10 країн Європи

Військові Вірменії братимуть участь у навчаннях військового характеру країн Альянсу НАТО. Навчання стартують 22 квітня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на представника Пентагону.

“Близько 9 000 американських військовослужбовців, 17 000 військових, які несуть військову службу з різних країн Альянсу НАТО і партнерів, візьмуть участь у військових навчаннях. Вони охоплять близько 10 європейських країн», – повідомила представник Пентагону.

Серед країн, які братимуть участь, як заявила представник Пентагону, буде Вірменія. А також Боснія, Молдова, Герцеговина та Косово.

“Ці навчання проводяться щороку. Їхня тривалість становить два місяці, а фокусування йде на використання армійських запасів, кооперацію між союзниками та партнерами.”

Раніше військові навчання проходили біля Італії.