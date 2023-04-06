Харків у небезпеці: заборона на відвідування кладовищ через мінну загрозу

Ускладнилася можливість відвідування харківських цвинтарів. Українців оберігають від небезпеки мінного характеру, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Харківської ОВА.

Обласна військова адміністрація Харкова повідомила про обмеження відвідування кладовищ. Причиною стала мінна загроза, що виходить із територій. Це обмеження ухвалили на засіданні засідання Ради обласної оборони.

“Виходячи з рішень місцевої влади, яка тісно співпрацює з ДСНС та Національною поліцією, виведено перелік територій, відвідувати які під час Великодніх свят буде забороною. Насамперед це цвинтарі на територіях, які нещодавно перебували під тимчасовою окупацією. Так само до першочергової категорії потрапляють цвинтарі на території ведення бойових дій.”, — повідомив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо про дефіцит мінних бойових запасів.