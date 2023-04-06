Актуально
Підписатися
П’ятниця, 7 Квітня

Харків у небезпеці: заборона на відвідування кладовищ через мінну загрозу

Ускладнилася можливість відвідування харківських цвинтарів.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Ускладнилася можливість відвідування харківських цвинтарів. Українців оберігають від небезпеки мінного характеру, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Харківської ОВА.

Обласна військова адміністрація Харкова повідомила про обмеження відвідування кладовищ. Причиною стала мінна загроза, що виходить із територій. Це обмеження ухвалили на засіданні засідання Ради обласної оборони.

“Виходячи з рішень місцевої влади, яка тісно співпрацює з ДСНС та Національною поліцією, виведено перелік територій, відвідувати які під час Великодніх свят буде забороною. Насамперед це цвинтарі на територіях, які нещодавно перебували під тимчасовою окупацією. Так само до першочергової категорії потрапляють цвинтарі на території ведення бойових дій.”, — повідомив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо про дефіцит мінних бойових запасів.

Post Views: 15

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.