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П’ятниця, 7 Квітня

Досвідчений юрист очолив прокуратуру Сумської області: що це означає для області

На Сумщині призначили нового керівника прокуратури.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На Сумщині призначили нового керівника прокуратурних органів. Олександр Панченко став новим лідером прокуратури в області, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Офісу генерального прокурора.

“У Олександра Панченка достатньо досвіду за плечима для керівництва та проведення реалізації прокуратурних функцій у належному вигляді. Також завдяки своєму досвіду він зможе виконувати свої прямі завдання в екстремальних умовах воєнного часу.”, — йдеться у повідомленні.

Панченко за фахом юрист, який закінчив Національну юридичну академію України. Досвід роботи Панченка становить понад 22 роки, та 16 років на керівних посадах.

Повідомляється, що у його пріоритетах боротьба проти корупції та інших національних злочинів.

Нагадаємо, раніше на Сумщині спіймали на хабарі заступника мера Ужгорода.

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